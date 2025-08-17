Habertürk
        14 yaşında iki tetikçi! | Son dakika haberleri

        14 yaşında iki tetikçi!

        İstanbul Kağıthane'de bir kişi, karısını ve karısına ait kuyumcu dükkanını 14 yaşındaki 2 tetikçiye kurşunlattı. Bir kadının yaralandığı dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2025 - 11:00 Güncelleme: 17.08.2025 - 11:32
        14 yaşında iki tetikçi!
        Kağıthane'de kuyumculuk yapan Duygu G. (40) ve iş yeri, 1 gün arayla 2 kez kasklı saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı.

        DHA'nın haberine göre saldırılarda B.K. isimli kadın yaralandı. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir eve düzenlediği operasyonda 14 yaşındaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı; piyasa değeri 3 milyon lira olan uyuşturucuya da el koydu.

        Daha önce de 3 kez kurşunlanan ve 8 şüphelinin tutuklandığı olayın, kadının yurtdışında bulunan ve boşanmak istediği eşi Özkan G.’nin (43), 'Evinize beyaz eşya alacağım' diyerek kandırdığı tetikçiler tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

        İlk olay, 15 Temmuz Salı günü Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kasklı şüpheli kuyumcunun önüne geldi. Şüpheli burada tabancayla iş yerine ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Ertesi gün, kuyumcunun önüne yaya olarak gelen 1 kişi, o sırada motosiklete binen iş yeri sahibi Duygu G. ve B.K. isimli kadına ateş açtı. Saldırıda B.K. yaralanırken, iş yeri sahibi ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

        KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

        Saldırılarla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geriye ve ileriye dönük güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan saha çalışmalarında şüphelilerin kaldıkları ev de tespit edildi. Eve operasyon düzenleyen polis, M.K.(14) ve A.D.’yi (14) yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. Evde yapılan aramalarda ise bin 195 gram marihuanna, 560 gram toz kokain, 3 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjörler ve fişek ele geçirildi.

        PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON LİRA OLAN UYUŞTURUCU BULUNDU

        Gözaltına alınan 2 şüpheli ele geçirilen uyuşturucu maddeyle birlikte emniyete götürüldü. Uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu bilgisine ulaşıldı. Haklarında 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', 'Mala zarar verme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından adli işlem başlatılan 14 yaşındaki 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsine çarptırıldı.

        "EVİNİZE BEYAZ EŞYA ALACAĞIM"

        Diğer yandan saldırıya uğrayan kuyumcu dükkanının geçtiğimiz aylarda 3 kez daha kurşunlandığı ve olayı gerçekleştiren 8 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. Saldırıların kuyumculuk yapan kadının boşanmak istediği eşi Özkan G. tarafından tetikçi tutularak yaptırıldığı ortaya çıktı. Saldırı talimatını veren eşin ise yurtdışında olduğu bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde Özkan G.’nin kendilerine, 'Evinizi beyaz eşya alarak dizeceğim, sizi yurtdışına çıkaracağım' sözlerini söylediği öğrenildi. Kuyumcunun kepengine çok sayıda kurşun isabet etmesi dikkat çekti.

