14 yaş ve altı çocukların "sokak" mutluluğu

AA

Kayseri, Yozgat, Sivas ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 4 Nisan'dan itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altındaki çocuk ve gençlerden 0-14 yaş grubunda olanlar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olarak dışarı çıkabildi.

Kayseri'de, sokağa çıkan çocukların çoğu, evlerinin yakınlarındaki parklarda uzun süre sonra gönüllerince oynadı. Sokaklarda yoğunluk oluşturan bazı çocukların da bisiklete bindiği gözlendi.

Yürüyüş yollarında ise sosyal mesafe kuralına riayet edilerek gezildiği görüldü. Çocuklardan yürümeye yeni başlayanlar, anne ve babalarının yardımıyla dışarı çıkarak güzel havanın keyfini çıkardı.

Yusuf Emin Aktoprak (9),dışarı çıktığı için mutlu olduğunu, parkta arkadaşlarıyla doyasıya eğlendiğini söyledi.

Evde internette ödev yaptığını ve vakit geçmediğini vurgulayan Aktoprak, sokakları, parktaki direkleri bile özlediğini ifade etti.

- Yozgat

Yozgat'ta bisiklet ve patenlerini alan çocuklar, sokak ve parklarda gönüllerince eğlendi.

Kuzenleriyle buluşarak parka gelen çocuklardan Cemre Ertuğrul (11) uzun zamandır dışarı çıkmadıklarını ve evde sıkıldıklarını belirtti.

Sokağa çıkma iznine çok sevindiklerini aktaran Ertuğrul, "Evde ders yapıyordum, kitap okuyordum ama dışarı çıkamadığım için sıkılıyordum. Bugün izin verildi. Kuzenlerimle buluştuk, bisiklet sürüp paten kayıyoruz ve çok eğleniyoruz." dedi.

Selin Ertuğrul da (10) paten kaymayı çok özlediğini dile getirerek, "Kaymakta biraz zorlandım ama tekrar alıştım. Dışarı çıktığım için çok mutluyum." diye konuştu.

Sena Ertuğrul (10) ise sokağa çıkma izinin sık sık verilmesini istedi.

- Sivas

Sivas'ta da çocuklar yasağın kalkmasıyla adeta sokaklara akın etti.

Evlerinin yakınlarındaki parklarda arkadaşlarıyla oyunlar oynayan, ebeveynleriyle sokaklarda gezen ve bisiklet süren çocukların keyifli oldukları görüldü.

Hamza Demir (12) AA muhabirine yaptığı açıklamada, havanın çok güzel olduğunu ve uzun bir aradan sonra dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Bazı kişilerin maske takmadığına dikkati çeken Demir, "Biz tedbirimizi alıp çıktık. Sokakları özlemişim. Sivas'ın havasını özlemişim." ifadelerini kullandı.

- Kırşehir

Kırşehir'de, çocuklar yasağın kalmasının ardından parklarda ve oyun alanlarında gönüllerince eğlendi

İkizarası Kent Park, Masal Park ve Gazi Parkı'na akın eden çocuklar, ailelerinin gözetiminde oyunlar oynadı.

Gazi Park'a babasıyla gelen Nilay Koçpınar (7) uzun süredir evden çıkamadığı için parkı çok özlediğini söyledi.

Parkta gönlünce eğlendiğini belirten Koçpınar, bu imkanı veren yöneticilere teşekkür etti.

Bazı çocuklar da aileleriyle alışverişe çıktı.

,Halife Yalçınkaya,Ömer Ertuğrul,Ergün Haktanıyan