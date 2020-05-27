14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı - MALATYA

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 20 yaş altındaki çocuk ve gençlerden 0-14 yaş grubunda olanlar, bugün dışarı çıkabildi.Malatya'da kimi çocuklar aileleriyle kimisi de arkadaşlarıyla çarşıya çıkarak, gezdi.Bazı çocukların ise bisiklet sürmeyi tercih ettikleri görüldü.Dışarı çıkan kimi çocukların ise bayramlık kıyafetlerini giyerek, çarşıya çıktığı gözlendi.