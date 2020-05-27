14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı - AFYONKARAHİSAR

Yeni tip koronavirüs Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 4 Nisan'dan itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altındaki çocuk ve gençlerden 0-14 yaş grubunda olanlar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olarak dışarı çıkabildi.Afyonkarahisar'da, sokağa çıkan çocukların çoğu, evlerinin yakınlarındaki parklarda uzun süre sonra gönüllerince oynadı. Çocukların bazılarınında bisiklete bindiği gözlendi.Kentteki Akarçay ve Mehmet Sami Hancıoğlu Masal Park'ında bulunan oyun parkında oynadı.Tedbirlerin kapsamında dışarı çıkan çocuklar, 4 saatlik iznin ardından evlerine dönecek.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."