14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı

Sivas'ta saat 11.00'den itibaren dışarı çıkan çocuklar, zamanlarını genellikle park ve bahçelerde geçirdi.
Aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.
Bisiklete binip oyunlar oynayan çocuklar, kendilerine ayrılan sürede keyifli anlar yaşadı.
Çocukların genel olarak maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.
- Nevşehir
Nevşehir'de de serbestlik dolayısıyla sokağa çıkan çocuklar, park ve yeşil alanlarda yoğunluk oluşturdu.
Çocuk parklarında oynayıp park çevresinde bisiklet süren 14 yaş ve altı çocuklar, güzel havada keyifli vakit geçirdi.
Nevşehir Belediyesi de kentteki çocuk parklarında etkinlik düzenledi. Belediye tarafından hazırlanan üstü açık otobüsle parkları dolaşan, aralarında palyaçoların da bulunduğu ekipler, eğlendirdikleri çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.
- Kırşehir
Kırşehir'de, yeniden sokağa çıkan çocuklar parklarda ve oyun alanlarında gönüllerince eğlenmenin mutluluğunu yaşadı.
Mahalle aralarındaki Masal Park, Gazi Parkı, İkizarası Kent Park ve Hılla Parkı'na akın eden çocuklar, ailelerinin gözetiminde oyunlar oynadı.
Gazi Parkı'na ağabeyiyle gelip burada bisiklet süren 10 yaşındaki Yakup Koçyiğit, bayramda dışarı çıkamasa da bugün gönlünce eğlenme imkanı bulduğunu belirtti.
Öte yandan, Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma izninden önce parkları dezenfekte etti.
- Kayseri
Kayseri'de de 14 yaş ve altı çocuklar, yeniden dışarıda olmanın keyfini yaşadı.
Sokağa çıkan çocukların çoğu, evlerinin yakınlarındaki parklarda gönüllerince eğlendi.
Sokaklarda yoğunluk oluşturan bazı çocukların bisiklete bindiği gözlendi.
Yürümeye yeni başlayan çocuklar ise anne ve babalarının yardımıyla dışarı çıkarak güzel havanın keyfini çıkardı.
- Niğde
Niğde’de de sokağa çıkan çocuklar parklara akın etti.
Aşağıkayabaşı Mahallesi’ndeki Kızıl Elma Parkı'na gelen çocuklar bisiklete bindi, basketbol oynadı, paten kaydı, kaydırak ve salıncaklarda doyasıya eğlendi.
- Kırıkkale
Kırıkkale'de de çocuklar, bayramın ardından yeniden dışarıda olmanın keyfini yaşıyor.
Çocukların çoğu, evlerinin yakınlarındaki parklarda uzun süre sonra gönüllerince oynadı. Sokaklarda yoğunluk oluşturan bazı çocukların da bisiklete bindiği gözlendi.
Cumhuriyet Meydanı'na gelen bazı çocuklar ise aileleriyle güvercinlere yem bıraktı.
,Serhat Zafer,Muhammet Fatih Gökmen,Behçet Alkan,Abdullah Özkul,Ergün Haktanıyan
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!