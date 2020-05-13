14 yaş ve altı çocuklar sokağa çıkmanın keyfini yaşadı - ELAZIĞ

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Elazığ'da da 14 yaş altı çocuklar, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı. Çocuklar, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde taktıkları maskelerle, parklarda bisiklet sürdü ve top oynadı.Çocuklardan 9 yaşındaki Kaan Enis Genel, koronavirüsten dolayı uzun süredir dışarı çıkamadığını aktardı.Genel, "Allah devletimizden razı olsun. Bize dışarı çıkma izini verdi. Ailem ile dışarı çıktım. Çok mutluyum. Ailem beni 4 saat boyunca gezdirecek. Bu süre içinde bisiklet süreceğim. Bize verilen süreyi iyi değerlendireceğim. Kurallara da uyacağım. Maske ve eldivenimi taktım." diye konuştu.Güler Kavun (13) da dışarı çıkarken tüm tedbirlerini aldıklarını belirterek, "Bugün devletimiz bize 4 saat dışarı çıkma izini verdi. Çok mutlu olduk. Ben de kuzenim ile dışarı çıktım. Parktayız. Top oynuyoruz. Vaktimizi iyi değerlendiriyoruz. Baharın tadını çıkarıyoruz. Büyük bir umut ile bu salgının bir an önce bitmesini bekliyoruz." dedi.