14 yaş ve altı çocuklar bir hafta aradan sonra yeniden sokağa çıktı

Sivas'ta saat 11.00'den itibaren dışarı çıkan çocuklar, park ve bahçelere gitti.
Aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, Cumhuriyet Meydanı'nda ve İstasyon Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.
Bisiklete binen, oyunlar oynayan çocuklar gönüllerince eğlendi.
Çocukların genel olarak maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.
- Kayseri'de çocukların "sokak" mutluluğu
Kayseri'de ise sokağa çıkan çocukların çoğu, evlerinin yakınlarındaki parklarda gönüllerince oynadı.
Sokaklarda yoğunluk oluşturan bazı çocuklar bisiklete bindi.
Yürüyüş yollarında ise sosyal mesafe kuralına riayet edilerek gezildiği görüldü.
Yürümeye yeni başlayan çocuklar ise anne ve babalarının yardımıyla dışarı çıkarak güzel havanın keyfini çıkardı.
- Yozgat
Yozgat'ta sokağa çıkan çocuklar parklara akın etti.
Parklarda koşup oynayan, salıncakta sallanan çocuklar keyifli vakit geçirdi.
Bazı çocuklar da Yozgat Belediyesi Çapanoğlu Kentpark'ta bulunan hayvanat bahçesindeki keçi ve kuşları besledi.
Çocuklarını parka getiren Esra Akgül, çocukların dışarı çıktıkları için çok heyecanlı olduklarını söyledi.
Verilen izni ve güzel günü değerlendirmeye çalıştıklarını aktaran Akgül, "İzin saatinin değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü bu saatlerde güneş tepede. 15.00'ten sonra olması daha iyi olur diye düşünüyorum. O konuda bir düzenleme yapılırsa iyi olur." diye konuştu.
Sezen Bal da çocuklarla dışarıda olmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Çocuklar dışarıyı özlediler, iki aydır içerideyiz çok daraldılar, ekran bağımlısı olmaya başladılar. Bir an önce normale dönmeyi istiyoruz. Şu anda güneşli günlerin tadını çıkartıyoruz." dedi.
- Kırşehir
Kırşehir'de, İkizarası Kent Park, Masal Park ve Gazi Parkı'na akın eden çocuklar, ailelerinin gözetiminde oyunlar oynadı.
Gazi Park'a babasıyla gelen 7 yaşındaki Nilay Koçpınar, uzun süredir evden çıkamadığı için parkı çok özlediğini söyledi.
Parkta gönlünce eğlendiğini belirten Koçpınar, bu imkanı veren yöneticilere teşekkür etti.
Bazı çocuklar da aileleriyle alışverişe çıktı.
- Nevşehir
Nevşehir'de de çocuklar, park ve bahçelerde oynama imkanı buldu.
Aileleri ve arkadaşlarıyla sokaklara çıkan çocuklar, bisiklete bindi, top oynadı, parklarda vakit geçirdi.
Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla bazı çocuklar da aileleri ile bayramlık kıyafet alışverişi yaptı.
,Serhat Zafer,Behçet Alkan,Ömer Ertuğrul,Ergün Haktanıyan
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