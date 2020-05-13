14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra sokağa çıktı - KİLİS

AA

Bazı çocuklar park ve bahçelerde eğlenmeyi tercih ederken bazıları da anne babalarıyla sokaklarda yürüyüş yaptı.Evlerinden yürüme mesafesinden fazla uzaklaşan çocuklu aileler ise polis ekiplerince yaşadıkları bölgelere gönderildi.Cumhuriyet Meydanı'nda bisiklet süren çocuklardan Mustafa Pehlivan, yaklaşık 2 aydır hiç dışarı çıkmadığını, uzun süre sonra sokağa çıktığı için mutlu olduğunu ifade ederek, böyle bir uygulama yapıldığı için yetkililere teşekkür etti.Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, denetim yapan polis ekiplerini ziyaret ederek vatandaşın sosyal mesafe ve maske kuralları başta olmak üzere alınan tedbirlere uymaları yönünde sıkça uyarılmalarını istedi.