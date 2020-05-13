14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra sokağa çıktı - AFYONKARAHİSAR

AA

Afyonkarahisar'da aileleriyle dışarı çıkan çocuklar parklarda ve yeşil alanlarda oyun oynadı ve eğlenceli zaman geçirdi.Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 4 Nisan'dan itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altındaki çocuk ve gençlerden 0-14 yaş grubunda olanlar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olarak dışarı çıkabildi.Afyonkarahisar'da, sokağa çıkan çocukların çoğu, evlerinin yakınlarındaki parklarda uzun süre sonra gönüllerince oynadı. Sokaklarda yoğunluk oluşturan bazı çocukların da bisiklete bindiği gözlendi.Kentteki Akarçay'da bulunan oyun parklarında kimi çocuklar bisiklete bindi, kimi de basketbol oynadı.Tedbirlerin kapsamında uzun bir aradan sonra ilk defa dışarı çıkan çocuklar, 4 saatlik iznin ardından evlerine dönecek.