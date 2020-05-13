14 yaş altı çocuklar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - KIRŞEHİR

AA

Kırşehir'de, çocuklar yasağın kalmasının ardından parklarda ve oyun alanlarında gönüllerince eğlendi.İkizarası Kent Park, Masal Park ve Gazi Parkı'na akın eden çocuklar, ailelerinin gözetiminde oyunlar oynadı.Gazi Park'a babasıyla gelen Nilay Koçpınar (7) uzun süredir evden çıkamadığı için parkı çok özlediğini söyledi.Parkta gönlünce eğlendiğini belirten Koçpınar, bu imkanı veren yöneticilere teşekkür etti.Bazı çocuklar da aileleriyle alışverişe çıktı