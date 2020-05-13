14 yaş altı çocuklar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - KOCAELİ

AA

Maskelerini takarak parklara giden çocuklar güzel havanın keyfini çıkardı. Bazı çocuklar aileleriyle birlikte yürüyüş yaparken bazıları da bisiklet sürüp, parkta yanlarında getirdikleri oyuncaklarıyla oynadı.İzmit'te 1,5 yaşındaki kızıyla yürüyüşe çıkan İsmet Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bir süre sonra kızıyla dışarı çıkmanın keyfini yaşadıklarını belirterek, "Çok şükür hava da güzel. Kızım yerinde duramıyor, oynuyor, koşturuyor. Saat 15.00'e kadar gezip, oynayacağız." diye konuştu.Sabri Yalım Parkı'nda babasıyla oynayan 8 yaşındaki Arsima Aktan ise evde çok sıkıldığını belirterek, "Sokağa çıkacağımı öğrenince çok sevindim. Bugün oyun oynayacağım." dedi.ra sokağa çıktı.