14 yaş altı çocuklar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - DENİZLİ

AA

Denizli'de 0-14 yaş aralığındaki çocuklar uzun aradan sonra sokağa çıktı. Çocuklar, İncilipınar Parkı'nda bisiklet sürdü, top oynayıp salıncaklarda sallandı.12 yaşındaki Tunahan Eskikurt, uzun zaman sonra dışarı çıktığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Dışarı çıkmak çok güzel. İki ay sonra dışarı çıkmak inanılmazdı. Hemen bisikletimi aldım kendimi dışarı attım. Okulu çok özledim. Arkadaşlarımla mesafeyi koruyarak futbol oynayacağız." dedi.Akülü arabasıyla parkta oynayan 6 yaşındaki Salih Enes Dikmen de çok mutlu olduğunu ifade etti.