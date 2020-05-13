14 yaş altı çocuklar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - ADIYAMAN

AA

Kentte bulunan Mimar Sinan Kültür Parkında aileleri ile gelen çocuklar salıncaklara ve çeşitli oyun gruplarında oynayarak doyasıya eğlendi.Serap Akalın AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarının evde kalarak sıkıldıklarını söyledi.Kısıtlamanın sınırlandırmasının ardından parklara geldiğini söyleyen Akalın, Çocuklarının evde ders çalışarak pasta börek yaparak ailelerine yardımcı olduklarını belirtti.Habip Fırat ise bu fırsatı değerlendirerek çocuklarını alıp dışarı çıkarmanın mutluluğunu yaşadılarını söyledi.