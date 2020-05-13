14 yaş altı çocuklar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - SİVAS

AA

Evlerinin yakınlarındaki parklarda arkadaşlarıyla oyunlar oynayan, ebeveynleriyle sokaklarda gezen ve bisiklet süren çocukların keyifli oldukları görüldü.Hamza Demir (12) AA muhabirine yaptığı açıklamada, havanın çok güzel olduğunu ve uzun bir aradan sonra dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.Bazı kişilerin maske takmadığına dikkati çeken Demir, "Biz tedbirimizi alıp çıktık. Sokakları özlemişim. Sivas'ın havasını özlemişim." ifadelerini kullandı.