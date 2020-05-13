14 yaş altı çocuklar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - MALATYA

AA

Malatya'da saat 11.00'den itibaren aileleriyle sokağa çıkan çocuklar, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde dışarı çıktı.Maske taktıkları gözlenen çocuklar aileleriyle kent merkezinde dolaştı. Park ve yeşil alanlara da giden çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.Tedbirlerin ardından uzun aradan sonra ilk defa dışarı çıkan çocuklar, 4 saatlik iznin ardından evlerine dönecek.