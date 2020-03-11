14. Uluslararası Çukurova Sanat Günleri koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi



Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 13 Mart-1 Nisan'da yapılması planlanan 14. Uluslararası Çukurova Sanat Günleri iptal edildi.

Çukurova Sanat Girişimi kurucusu Çetin Yiğenoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl etkinlik kapsamında Adana, Mersin, Silifke, Antakya, Bodrum, İzmir, İstanbul'un yanı sıra Sydney, İtalya, İspanya ile Sırbistan'da çeşitli programların planlandığını belirtti.

Yiğenoğlu, yaklaşık 6 aydır yoğun çalışmayla hazırlıklarını sürdürdükleri etkinliğin, koronvirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilmeyeceğini kaydetti.