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        Haberler Dünya 14 ülkeden İran açıklaması | Dış Haberler

        14 ülkeden İran açıklaması

        İngiltere, ABD, Almanya ve Fransa'nın da dâhil olduğu 14 ülke, İran istihbarat servislerinden yönelen tehditleri kınadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 18:19 Güncelleme: 31.07.2025 - 18:19
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        14 ülkeden İran açıklaması
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        İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 14 ülkenin İran istihbarat servislerinin artan tehdidini kınadığı bildirildi.

        Açıklamaya imza atan ülkeler arasında; ABD, Almanya, Fransa ve İspanya da bulunuyor.

        İran istihbarat servislerinden artan tehditlere dikkat çekilen açıklamada, İran istihbarat servislerinin Avrupa ve Kuzey Amerika'da insanları öldürme ve kaçırmasına karşı birlik olunduğu ifade edildi.

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