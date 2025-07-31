14 ülkeden İran açıklaması
İngiltere, ABD, Almanya ve Fransa'nın da dâhil olduğu 14 ülke, İran istihbarat servislerinden yönelen tehditleri kınadı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 14 ülkenin İran istihbarat servislerinin artan tehdidini kınadığı bildirildi.
Açıklamaya imza atan ülkeler arasında; ABD, Almanya, Fransa ve İspanya da bulunuyor.
İran istihbarat servislerinden artan tehditlere dikkat çekilen açıklamada, İran istihbarat servislerinin Avrupa ve Kuzey Amerika'da insanları öldürme ve kaçırmasına karşı birlik olunduğu ifade edildi.