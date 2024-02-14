14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

"Sevgililer Günü'nde seni düşünmek bile yüreğimi ısıtıyor. Seninle geçirdiğim her anı değerli kılıyorsun. Seni çok seviyorum."

"Senin sevgin, kalbimin en parlak yıldızı; her anında beni aydınlatan ve yolumu gösteren bir rehber gibisin. Sevgililer Günü'nde, bu yıldızın ışığında sana olan sonsuz sevgimi sunuyorum."

"Seninle olan her an, bir kitabın en güzel satırlarını okumak gibi. Kelimelerin arasında kaybolurken, kalbimdeki en derin duyguları buluyorum. Sen benim hikayemdeki en değerli karaktersin."

"Sevgililer Günü kutlu olsun! Seninle geçirdiğim her an, hayatımın en değerli anılarından biri. Seni seviyorum ve seninle her günüm bir hazine."

"Seninle olan her anım bir hazine gibi benim için. Sevgililer Günü'nde sana olan sevgimi bir kez daha dile getirmek istiyorum. Sen benim için her şeydensin."