12-18 Şubat 2024 zam haberleri: Bu hafta zam gelen ürünler neler?
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında yüzde 6,70 artarken, yıllık TÜFE 64,86'ya yükseldi. Artan enflasyon verileri ile beraber hemen her hafta pek ürünün fiyatı artıyor. Öte yandan ülke genelinde belediyelerden maaş zamları da gelmeye devam ediyor. Sizler için bu hafta zam gelen ürünleri bir araya getirdik. İşte, 12-18 Şubat bu haftaki zam haberleri
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Bu hafta zam gelen ürünler listesi yakından takip ediliyor. Vatandaşlar 12-18 Şubat tarihleri arasında hangi ürün ve kalemlere zam geldiğini sorguluyor. Sizler için bu konudaki son gelişmeleri derledik. İşte, bu haftaki zam haberleri..
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GEÇEN HAFTA NELERE ZAM GELMİŞTİ?
Geçtiğimiz 5-11 Şubat haftasında herhangi bir kaleme zam gelmedi. Ancak yurt genelinde çeşitli ilçe belediyeleri çalışanlarına maaş zammı yapmıştı.
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MOTORİNE ZAM GELDİ
12 Şubat'ı 13 Şubat'a bağlayan gece yarısından itibaren motorine 2,56 TL zam geldi. Bu zam ile beraber motorinin litre fiyatı ilk defa 45 TL'yi aşıyor.
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TÜRKİYE DISNEY PLUS ÜCRETLERİNE ZAM!
14 Şubat'ta Disney Plus ücretlerine yüzde 108 zam geldi. Disney Plus'ın Türkiye aylık üyelik ücreti 69,99 TL'den 134 lira 99 kuruşa yükseldi. Türkiye Disney+ yıllık abonelik ücreti 649 TL'den bin 349,90 liraya çıktı.