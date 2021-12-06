İHA

Çaycuma ilçesine bağlı Kadıoğlu köyünde yaşayan 76 yaşındaki Nizamettin Oral, 14 yıl önce bahçesine sera kurmak istedi.

İHA'nın haberine göre emekli maden işçisi Oral; kurmak istediği seranın demirleri ilerlemeyince toprağı kazmaya başladı.

Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen mozaiklerle karşılaşan Oral, durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bölgeyi koruma altına alıp arazide 5 yıl boyunca kazı çalışması yaptı.

Bu sırada bahçedeki kalıntıların zarar görmemesi için gece gündüz nöbet tutan Nizamettin Oral'a 173 bin TL kamulaştırma bedeli çıkartıldı.

Gece gündüz uyku uyuyamadığını 14 yıl boyunca arazide nöbet tuttuğunu anlatan Oral, bölgenin ülke turizmine büyük katkı sağlayacakken toprağın altında beklediğini ifade etti.

"14 YILDIR NE ZAMAN KAZMAYA GELECEKLER DİYE BEKLİYORUM"

Zeugma'ya benzer alanda üzeri kum ve brandalar ile örtülen mozaikler ile ilgili her yere müracaatta bulunduğunu anlatan Nizamettin Oral, “14 yıldır bekliyorum” diye konuştu.

Yıllardır çok masraf yaptığını ve uğraştığını anlatan Oral, “Burada bu nimeti bulduk. Buraya sahip çıkan yok. Taşlar çökmüş, bezler çürümüş. Hayvanlar otluyor burada. Buraya sahip çıksınlar. Ne olacaksa bir an evvel olsun. Gaziantep'teki mozaiklere eş değer deniliyor. Bilenler çok güzel bir malzeme diyor. Burası Çaycuma'ya, Kadıoğlu köyüne lazım değil. Burası Türkiye'ye lazım olan bir müessese olacak. Ben de bir an evvel sıkıntılardan kurtulayım. 14 yıl bana hep üzüntüyle geçti. Acaba bu kış, bu yaz ne olacak, çalışacaklar mı diye bekledik. Biraz çalıştılar gittiler. Ondan sonra bakan olmadı. Siyasi olarak söylemiyorum. Bütün ilçe başkanlarına varana kadar müracaat ettim. Çaycuma'nın zenginleri de var. Hiç sahip çıkmıyorlar. Bana bu memleketi yediemine verdiler. 70 kuruş para vermediler. Benim çok masrafım var buralarda” diye konuştu.

Öte yandan mozaikler için 2022 yılının şubat ayında ihale yapılacağı yaklaşık 3 milyon liralık ödenek hazırlandığı ifade edildi.