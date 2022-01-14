2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 21. hafta maçlarıyla devam ediyor. İşte bugünkü maçlar öncesi merakla araştırılan Süper Lig'de panaroma...

SÜPER LİG 21. HAFTA MAÇLARI

14 Ocak Cuma:

20:00 Beşiktaş - Gaziantep Futbol Kulübü

20:00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Göztepe

15 Ocak Cumartesi

13:00 Adana Demispor - Yukatel Kayserispor

16:00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor

16:00 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor

19:00 Medipol Başakşehir - Konyaspor

19:00 Antalyaspor - Fenerbahçe



16 Ocak Pazar



13:30 Altay - Aytemiz Alanyaspor

16:00 Giresunspor - Kasımpaşa

19:00 Atakaş Hatayspor - Galatasaray

SÜPER LİG 21. HAFTA PUAN DURUMU (14 OCAK)