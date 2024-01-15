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        Haberler Televizyon 14 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması: Ne Gemiler Yaktım, Yargı, Teşkilat! Reyting sonuçları

        14 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması: Ne Gemiler Yaktım, Yargı, Teşkilat

        Reyting sonuçları 14 Ocak Pazar akşamı ekrana gelen dizilerin zirve rekabetiyle şekillendi. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan zirve yarışında Ne Gemiler Yaktım, Yargı, Teşkilat ve Kirli Sepeti rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 14 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 07:46 Güncelleme: 15.01.2024 - 07:46
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        • 1

          Reyting sonuçları 14 Ocak Pazar akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Pazar akşamı ekrana gelen Ne Gemiler Yaktım, Yargı, Teşkilat ve Kirli Sepeti gibi yapımlar rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

          İşte 14 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama:

        • 2

          14 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        • 3

          14 OCAK AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

        BURÇLAR

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        Boğa
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        İkizler
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        Terazi
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        Akrep
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