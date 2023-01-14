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Haberler Yaşam Sayısal Loto 14 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı! Tıkla, öğren

14 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları!

Çılgın Sayısal Loto'da heyecan haftanın son çekilişi ile devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Sayısal Loto'da şansını deneyen şans oyunu tutkunları, sonuçların açıklanması ile bilet sorgulama işlemine başlayacak. İşte 14 Ocak 2023 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

Giriş: 14.01.2023 - 19:04 | Güncelleme: ABONE OL
14 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı! Tıkla, öğren
HABERTURK.COM

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarında geri sayım başladı. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştirilmektedir. Peki Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 14 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran rakamlar...

14 OCAK 2023 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam 21.30'da açıklanacak. Kazandıran numaralar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

  • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
  • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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