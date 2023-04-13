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14 Nisan 2023 il il cuma namazı saatleri İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara! Cuma namazı saat kaçta?

14 Nisan 2023 İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara il il cuma namazı saatleri

Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazları bilindiği gibi camide cemaatle kılınan farz namazlar arasında yer almaktadır. Cuma namazını kaçırmak istemeyenler, bulunduğu ilde cuma ezanın saat kaçta okunacağını mercek altına aldı. Öğle vaktinde kılınan cuma namazları, Diyanet İşleri'nin belirlediği saatlerde kılınmaktadır. İşte 14 Nisan 2023 İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara il il cuma namazı saatleri...

Giriş: 13.04.2023 - 20:22 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cuma namazı için geri sayım sürüyor. Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri tarafından yayınlanan namaz vakitleri takviminin paylaşılmasının ardından netlik kazandı. Birlik ve beraberliğin sembolü olan cuma namazları İslam alemi için büyük bir öneme sahiptir. Peki, "Cuma namazı saat kaçta, cuma namazı kaçta başlıyor?" İşte 14 Nisan 81 il cuma namazı vakitleri...

  • 14 NİSAN 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    İstanbul'da 14 Nisan Cuma namazı saat 13.10'da kılınacak.

    İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

  • 14 NİSAN 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Ankara'da 14 Nisan Cuma namazı saat 12.54'de kılınacak.

    ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

  • 14 NİSAN 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    İzmir'de 14 Nisan Cuma namazı saat 13.17'de kılınacak.

    İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

  • 14 NİSAN 2022 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Bursa'da bugün Cuma namazı saat 13:09'da kılınacak.

    BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

  • CUMA NAMAZI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

    Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

     

  • CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?

    Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

  • İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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