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14 Mart Pazartesi Samsun ve Trabzon okullar tatil mi, Valilik açıklaması geldi mi 2022? Trabzon ve Samsun okul var mı yok mu?

14 Mart 2022 Pazartesi Trabzon ve Samsun okul var mı yok mu? Valilik açıklaması geldi mi?

Samsun ve Trabzon okullar tatil mi? sorusu binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Ülke genelinde hissedilen Aybar kar fırtınasının ardından başta İstanbul olmak üzere birçok ilde 14 Mart Pazartesiye kadar eğitime ara verildi. Peki, 14 Mart 2022 Pazartesi Trabzon ve Samsun okul var mı yok mu? Valilik açıklaması geldi mi?

12.03.2022 - 17:24 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Sibirya'dan gelen Aybar kar fırtanısının etkisi tüm yurdu etkisi altına alırken il valilikleri tarafından gerekli önlemler alındı.  Birçok İl Valiliği soğuk hava şartları nedeniyle 14 Mart Pazartesi tarihine kadar eğitime ara verirken Samsun'da da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kar tatili ilan edilmişti.  Yoğun kar yağışının etkisini sürdürmesi üzerine, 14 Mart Pazartesi Samsun ve Trabzon'da okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, 14 Mart 2022 Pazartesi Trabzon ve Samsun okul var mı yok mu? İşte, tüm detaylar...

  • 14 ŞUBAT PAZARTESİ SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun'un 9 ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verilmişti. Bu ilçelerde kar ve buzlanma nedeniyle 11 Mart cuma günü bazı okulların tatil edildiğini belirtilen açıklamada, eğitimin uzaktan yapılacağı kaydedildi.

    Samsun Valiliği'nden henüz 14 Mart Pazartesi tatil açıklaması gelmedi.

  • SAMSUN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

  • 14 ŞUBAT PAZARTESİ TRABZON'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Trabzon'da okulların tatil edildiğine dair henüz bir açıklama yayınlanmadı.

  • TRABZON 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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