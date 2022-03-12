Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

14 Mart Pazartesi Düzce ve Bolu okullar tatil mi, Valilik açıklaması geldi mi 2022? Bolu ve Düzce okul var mı yok mu?

14 Mart 2022 Pazartesi Bolu ve Düzce okul var mı yok mu? Valilik açıklaması geldi mi?

Düzce ve Bolu'da 14 Mart Pazartesi okullar tatil mi sorusu binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Düzce ve Bolu'da 10-11 Mart tarihlerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verilmişti. Peki, 14 Mart 2022 Pazartesi Bolu ve Düzce okul var mı yok mu?

12.03.2022 - 16:31 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Düzce ve Bolu okullar tatil mi? sorusu en çok araştırılan konuların başında geliyor. 10 ve 11 Mart tatilinde kar tatili yapan öğrenciler, " 14 Şubat Pazartesi Bolu ve Düzce okul var mı yok mu?" sorusuna yanıt aradı. Yoğun kar yağışı devam ederken gözler il Valiliklerine çevrildi. Peki, Düzce ve Bolu okullar tatil mi, Valilik açıklaması geldi mi?

  • 14 MART PAZARTESİ DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

    Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Meteorolojik verilere göre, ilimizdek beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 10-11 MarT tarihlerinde ilimiz genelinde eğitim ve öğretime (2) iki gün süre ile ara verilmiştir.  Ayrıca ilimiz genelinde kamuda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

    14 Mart Pazartesi Düzce'de okulların tatil olup olmadığına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

  • 14 MART DÜZCE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

  • 14 MART PAZARTESİ BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada olumsuz hava şartları nedeniyle 10-11 Mart tarihlerinde il genelinde eğitim ve öğretime 2 gün süre ile ara verildiği duyuruldu. Aynı günlerde engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacakları ifade edildi.

    14 Mart Pazartesi Bolu kar tatili hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bolu Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

  • 14 MART BOLU 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.