Binlerce öğrenci '14 Mart Pazartesi Ankara'da okullar tatil mi?' sorusunu cevap arıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle 10-14 Mart tarihleri arasından İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova gibi pek çok ilde eğitime ara verilmişti. Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası etkisini sürdürürken gözler il Valiliklerine çevrildi. Peki Ankara okullar tatil mi, 14 Mart 2022 Pazartesi Ankara'da okul var mı yok mu?