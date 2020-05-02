14 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - VAN

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Van-Erciş karayolu uygulama noktasında şüphe üzerine kamyoneti durdurdu.Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, kamyonetin bagajında çuvalda 9 plastik şişede 14 kilo 800 gram likit metamfetamin bulundu.Gözaltına alınan sürücü M.A.Y, işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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