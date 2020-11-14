Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerGündemHava Durumu

14 Kasım Cumartesi İstanbul'da hava nasıl olacak? 14 Kasım 2020 detaylı hava durumu tahmini...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Kasım 2020 tarihine ilişkin detaylı hava durumu tahminini açıkladı. Meteorolojiye göre Marmara'nın güney ve doğusu,İç Ege,Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Peki, 14 Kasım Cumartesi İstanbul'da hava nasıl olacak? 14 Kasım 2020 detaylı hava durumu...

14.11.2020 - 09:43 | Güncelleme: ABONE OL
14 Kasım Cumartesi İstanbul'da hava nasıl olacak? 14 Kasım 2020 detaylı hava durumu tahmini...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege,Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, batı bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C
Çok bulutlu doğusu sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

EGE
Parçalı zamanla iç kesimleri çok bulutlu, Kütahya ve Afyon ile Uşak'ın doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İZMİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Doğu Akdeniz parçalı az bulutlu, Batı Akdeniz'in parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve batısı hafif sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu ve Sinop dışında bölge genelinin sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 17°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAKKÂRİ °C, 12°C
Az bulutlu

KARS °C, 9°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 9°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 12°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’in doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) batısında yer yer 6 ; Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Telefon bağımlılığı bu hale getirdi!
Telefon bağımlılığı bu hale getirdi!
Ege kıyılarına kadar geldi: Kabuğunu kırıp öldürün
Ege kıyılarına kadar geldi: Kabuğunu kırıp öldürün
Uyuşturucuyu bırakan kadının inanılmaz değişimi
Uyuşturucuyu bırakan kadının inanılmaz değişimi
Salgınla ilgili o açıklamalara sert çıkt
Salgınla ilgili o açıklamalara sert çıkt
Marmara için sağanak uyarısı
Marmara için sağanak uyarısı
10 il için sağanak uyarısı
10 il için sağanak uyarısı
2 bölgede sağanak, 2 ile sel uyarısı
2 bölgede sağanak, 2 ile sel uyarısı
Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar uyarısı
Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X