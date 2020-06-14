14 Haziran günü Türkiye'de Bingöl'ün Karlıova ilçesinde peş peşe şiddetli depremler gerçekleşti. Bingöl'deki depremlerin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. En son nerede deprem oldu? sorusunun yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

BİNGÖL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.24’te merkez üssü Yedisu ile Karlıova arasında bulunan kaynarpınar Köyünde 5.7 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralanmıştır.Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir" denidi.