2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 15. hafta maçlarıyla devam edecek. İşte bu haftaki maçlar öncesi merakla araştırılan Süper Lig'de panaroma...



26 Kasım Cuma:

20.00 Adana Demirspor 0-0 Kasımpaşa (Yeni Adana)

20.00 Medipol Başakşehir 0-0 Altay (Başakşehir Fatih Terim)

27 Kasım Cumartesi:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor 3-0 Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

16.00 Çaykur Rizespor 1-0 Yukatel Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş 0-4 GZT Giresunspor (Vodafone Park)

28 Kasım Pazar:

13.30 Gaziantep FK 3-2 İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük 0-2 Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Demir Grup Sivasspor 4-0 Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 0-0 Galatasaray (Yeni Malatya)

29 Kasım Pazartesi:

20:00 Göztepe 1-1 Fenerbahçe

SÜPER LİG 14. HAFTA PUAN DURUMU (1 ARALIK)

SÜPER LİG 15. HAFTA FİKSTRÜ

3 Aralık Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

4 Aralık Cumartesi:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)

19.00 Galatasaray-Altay (Nef)

5 Aralık Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)

16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

6 Aralık Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)