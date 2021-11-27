2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 14. haftada da nefesleri kesiyor. İşte bu haftaki maçlar sırasında merakla araştırılan Süper Lig'de haftanın panaroması...



26 Kasım Cuma:

20.00 Adana Demirspor 0-0 Kasımpaşa (Yeni Adana)

20.00 Medipol Başakşehir 0-0 Altay (Başakşehir Fatih Terim)

27 Kasım Cumartesi:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor 3-0 Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

16.00 Çaykur Rizespor 1-0 Yukatel Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor (Vodafone Park)

28 Kasım Pazar:

13.30 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

29 Kasım Pazartesi:

SÜPER LİG 13. HAFTA PUAN DURUMU (27 KASIM)