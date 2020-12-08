Korona virüsü tedbirleri kapsamında kısıtlamaların kapsamı genişletildi. Bu bağlamda sokağa çıkma yasağı artık hafta sonu tam gün olarak uygulanıyor. Ancak vaka ve ölü sayılarındaki artış da bir yandan devam ediyor. Süreç içerisinde en çok merak edilip araştırılanlar arasında ise "14 gün sokağa çıkma yasağı çıkacak mı?" sorusunun cevabı yer alıyor. Peki, sokağa çıkma yasağı 14 gün yani iki hafta aralıksız uygulanacak mı? Merak edilen soruyla ilgili, Prof. Dr. Kemalettin Aydın'dan son dakika açıklaması geldi. İşte, Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın son dakika açıklaması...

14 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı - Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, içinde bulunduğumuz durumu “Köprüden önceki son çıkış” cümlesiyle açıkladı.

14 günlük sokağa çıkma yasağı ihtimaliyle ilgili de Aydın şunları söyledi:

Şu an uygulanmakta olan tedbirleri tam kapanma öncesi yapılan son hamle olarak düşünebiliriz. Bu hamlelerle başarı sağlayamazsak başka ülkelerde olduğu gibi 14 günlük tam kapanma yaşayabiliriz.

Aralık ayının ikinci yarısında, başta İstanbul olmak üzere toplumsal bağışıklığın (sürü bağışıklığı) devreye girmesini beklediğini söyleyen Aydın, “Bu, toplumun neredeyse yarıya yakınının virüsle karşılaşmış veya virüs ile infekte olacağı için yayılım hızının belirli kentlerde azalmaya başlayacağı anlamına geliyor. Kısıtlama kuralları, toplumsal bağışıklık ve aşı ile bağışıklıkla beraber ocak ayından itibaren başta İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve İzmir illerinde salgın hızının duraklayıp aşağıya doğru bir inişe geçeceğini öngörüyorum.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA

Bilindiği üzere yurt genelinde 14 günlük sokağa çıkma yasağı Bakanlar Kurulu kararı ile alınabiliyor. Bunun için gözler bir sonraki Kabine Toplantısı'na çevrilmiş durumda...