DHA

Kocaeli Valiliği yurt dışından gelen 4 bin 200 kişinin kendilerini 14 gün izole ederek, karantina kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti. Yapılan denetimlerde 4 bin 200 kişiden 14 gün kuralına uymayan, evde izolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 115 kişiye Kabahatler Kanunu’na göre idari para cezası uygulandı. Valilik suçun tekrarı halinde ise Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi. Valilik, 14 gün kuralına uyulmasını isteyerek, şu açıklamada bulundu:

"Koronavirüs riskine karşı vatandaşlarımızın hem kendi hem de sevdiklerinin sağlığı açısından 14 gün kuralına harfiyen uymaları konusunda hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur."

65 YAŞ ÜSTÜNE UYARI

Valilik ayrıca koronavirus ile ilgili olarak şimdiye kadar edinilen bilgilere göre, özellikle 65 yaş ve üstünün hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunun görüldüğünü belirtti. Koronavirüs riskine karşı risk grubunda bulunanların zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını isteyen Valilik, şu açıklamada bulundu:

"Valiliğimiz tarafından yapılan tespitlere göre riskli grupta yer alan vatandaşlarımızdan Şubat ayında günde ortalama 37 bin 31, Mart ayında ise 34 bin 262 vatandaşımızın halen tramvay, otobüs gibi toplu taşıma araçlarını kullandıkları belirlenmiştir. Bu durum kendileri açısından tehlike arz etmektedir. Bizler için değerli olan büyüklerimizin, kendi sağlıkları ve güvenlikleri için zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları ve toplu ulaşım araçlarını kullanmamaları, koronavirus riskine karşı 14 kuralına harfiyen uymaları konusunda hassasiyet gösterilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir."

SİVASTA'DA CEZA KESİLDİ

Sivas'ta yurt dışından dönüş yapan 3 şahsı belirttikleri adreste bulamayan görevliler, 14 gün kuralına uymayan şahıslara 9 bin 450 TL para cezası uyguladı.

Sivas Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz merkez ve ilçelerinde Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan kontroller ve denetlemelerde, yurt dışından ülkemize giriş yaparak Sivas'a gelen 3 vatandaşımız Toplum Sağlığı Merkezi görevlilerince Korona virüs (Covit - 19) tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca evden çıkmayarak, kendilerini toplumdan izole etmeleri tebliğ edilmiştir. Ancak üç vatandaşımızın Toplum Sağlığı Merkezi görevlilerince yapılan kontroller sonucunda belirttikleri adreste izin almadan ayrıldıkları tespit edildiğinden 3 vatandaşımızın her birine 1593 Sayılı Umumi Hıffızısıha kanunun 282.maddesi ve Hıffızısıha Kurulu gereğince 3 bin 150 TL para cezası kesilmiştir "ifadelerine yer verildi.