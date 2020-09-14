Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 291.162'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 7.056 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 14 Eylül Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

14 EYLÜL CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

13 EYLÜL CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç birlikte mücadeledir."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Güncel verilere göre, dün 98 bin 326 test yapıldı, 1509 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 48 hasta vefat etti, 1207 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 257 bin 731'e çıktı.

Toplam test sayısı 8 milyon 423 bin 463, vaka sayısı 289 bin 635, vefat sayısı 6 bin 999 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 24 bin 905, ağır hasta sayısı 1241, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,2 oldu.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 677 artarak 198 bin 150'ye yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 39 bin 637 artışla 6 milyon 679 bin 23'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 677 artarak 198 bin 150'ye çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 3 milyon 950 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 91 milyonu aştı.

ABD'Yİ HİNDİSTAN VE BREZİLYA İZLİYOR

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 4 milyon 764 bin 786 vakayla Hindistan, 4 milyon 315 bin 858 vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde ise 759 bin 184 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 689 bin 48 vakayla Texas ve 661 bin 571 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 116 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.