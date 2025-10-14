14 Ekim Salı güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?
Meteoroloji'den yapılan açıklamalar ile hava durumu merak ediliyor. Bu kapsamda, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Peki, 14 Ekim Salı bugün hava nasıl? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...
Metereoroloji açıklamaları ile güncel hava durumuna ilişkin araştırmalar günün ilk saatleri itibarıyla hız kazandı. Kasım ayına kısa süre kala hava sıcaklıkları azalırken yağış durumları gündeme geldi. Peki, 14 Ekim Salı bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji açıklamaları ile İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Balıkesir’in kuzeyi kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, Salı öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR 13°C, 23°C
Az bulutlu
ANKARA 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
