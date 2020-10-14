YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Her şeyi gerektiğinden fazla kafalarına takma eğilimi olan Yengeç burçları, yeni haftada sık sık anılara dalıp gidebilir. Özellikle Merkür retrosunun başlamasıyla, bazı kişilere takılma olasılığınız bulunuyor. Ancak geçmişe sünger çekmenizde ve hiçbir hareketinizden dolayı pişman olmamanızda fayda var. Çünkü elinizden geleni yaptınız ve zaten çok düşünüp son çare olarak istemediğiniz kişileri hayatınızdan çıkardınız. 16 Ekim’de meydana gelecek Yeniay zamanı evde vakit geçirmek isteyebilir, partnetinizle ya da ailenizle miskinlik yapabilirsiniz.