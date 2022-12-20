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14 BUDO seferi iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüsü seferlerinden 14'ü kuvvetli rüzgar nedeniyle yapılamayacak.

Giriş: 20.12.2022 - 11:34 | Güncelleme: ABONE OL
14 BUDO seferi iptal edildi
14 BUDO seferi iptal
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DHA

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun 07.00-10.30 saatlerindeki 6 seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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