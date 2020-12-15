MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacıların sevdiği bir kişi stüdyoya katıldı ve her yarışmacı sevdiği kişi ile takım olup 30 bin lirayı kazanmak için mücadele etti. Serhat ve Nişanlısı Burcu patlıcan musakka yaparak şeflerin beğenisini kazandı ve 30 bin liranın sahibi oldu. Peki MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF'DE YENİ KURALLAR!

Somer Şef "Her gün bir eğlence yemeği daha sonra eleme potası yemeği yapacağız. Vereceğimiz yemeği en az başarılı yapan eleme potası adayı olacak. Her gün bir aday çıkaracağız 4 kişi çıktıktan sonra eleme oyunu yapacağız." dedi.

MEHMET ŞEF'İN DUYGUSAL ANLARI

Mehmet Şef duygusal anlar yaşadı."Biliyorsunuz babam bende yara, bir gün birlikte yemek yapabilirdik ama olmayınca olmuyor... Herkes annesinin ve babasının kıymetini bilsin sonra telafisi olmuyor."

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM ALDI?

Şefler yarışmacılardan Beef Wellington yapmasını istedi. 1 saat 20 dakikalık zorlu mücadelenin ardından sıralama şöyle oluştu.

Birinci: Barbaros

İkinci: Özgül

Üçüncü: Serhat

Dördüncü: Emir

Eleme adayı: Eray