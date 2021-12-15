14 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık kimin?

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef'te 17. haftanın ilk eleme adayı belli oldu. İşte MasterChef Türkiye 14 Aralık dokunulmazlık oyunu kazananları ve eleme adayı

14 ARALIK MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarından sevilen programı MasterChef Türkiye 2021’de on yedinci hafta mücadelesi 13 Aralık'ta başladı. Haftanın ilk takım oyunu, düello şeklinde yaratıcılık konsepti ile yapıldı.

MasterChef Türkiye 2021'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı.

14 ARALIK BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Mavi takımda bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı Araz oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM?

Sonrasında üç yarışmacı için oylama yapıldı. Birer oy kullanılan oylama sonucunda en çok adı yazılan yarışmacı, MasterChef’te haftanın ilk eleme adayı oldu. 14 Aralık MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı Mert Yılmaz oldu.