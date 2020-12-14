Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre toplam vaka sayısı 1.836.728'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 16.417 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

14 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

13 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 208 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 106 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte hasta sayısı 5 bin 607 oldu, 226 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 458 bin 109'a çıktı.

Toplam test sayısı 20 milyon 709 bin 452'ye ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 780 bin 673, vefat sayısı 15 bin 977, ağır hasta sayısı 5 bin 952 oldu.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 71 milyon 503 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 602 bin 509 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 71 milyon 503 bin 497’ye çıkarken, virüs saptanan 49 milyon 692 bin 19 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 16 milyon 295 bin 714 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 302 bin 762 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 827 bin 26),Brezilya (6 milyon 836 bin 313),Rusya (2 milyon 625 bin 848),Fransa (2 milyon 351 bin 372),İngiltere (1 milyon 809 bin 455),İtalya (1 milyon 805 bin 873),Türkiye (1 milyon 780 bin 673),İspanya (1 milyon 741 bin 439),Arjantin (1 milyon 489 bin 328),Kolombiya (1 milyon 408 bin 909),Almanya (1 milyon 298 bin 776),Meksika (1 milyon 229 bin 379),Polonya (1 milyon 115 bin 201),İran (1 milyon 92 bin 407),Peru (980 bin 943),Ukrayna (885 bin 39),Güney Afrika (845 bin 83),Endonezya (605 bin 243),Belçika (603 bin 159),Hollanda (594 bin 523),Çekya (575 bin 422),Irak (572 bin 600),Şili (567 bin 974) ve Romanya (545 bin 567)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (180 bin 453),Hindistan (142 bin 662),Meksika (113 bin 19),İngiltere (63 bin 506),İtalya (63 bin 387),Fransa (57 bin 567),İran (51 bin 727),İspanya (47 bin 624),Rusya (46 bin 453),Arjantin (40 bin 606),Kolombiya (38 bin 669),Peru (36 bin 544),Güney Afrika (22 bin 952),Polonya (22 bin 174),Almanya (21 bin 820),Endonezya (18 bin 511),Belçika (17 bin 792),Türkiye (15 bin 977),Şili (15 bin 782),Ukrayna (14 bin 998),Ekvador (13 bin 858),Kanada (13 bin 251),Romanya (13 bin 116) ve Irak (12 bin 549)."