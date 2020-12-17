Haftalık burç yorumları ve Güneş Tutulması'nın etkileri

Çünkü kandırılmalara açık ve kıssadan hisse bir yerlere gelmek gibi durumlarla karşı karşıya kalınabilir. Sabırla ve adım adım, yavaş yavaş giden işlerin içerisinde olmaya özen göstermeniz yararınıza olacaktır. Abartılı kazanç kandırmacasından uzak durmayı ve düşünmeden hareket etmemeyi kendinize ilke edinmelisiniz. “Yaklaşık 1 yıl içerisinde kazanım elde edebiliriz” gibi süreçlerin sizlere daha avantaj sağlayacağını düşünmelisiniz. Uzun vadede yatırımları hedef almalısınız. Sorumluluk alma hususunda sıkıntılar söz konusu olabilir. Sevdiğiniz işin ya da kişilerin de sorumluluğunu almak durumunda kalabilirsiniz. Eşiniz, hayat arkadaşınız ya da kimse yoksa bile iş ve çalışma ortamı haneniz ön plana çıkabilir. Buralardan yeni bir aşk, yeni bir iş gelebilir. Karşılıklı destek enerjisini çalıştırmanız da avantaj sağlayabilecektir.