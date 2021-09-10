Kültür - Sanat kompleksi oluyor 0:00 / 0:00

İzmir Alsancak Tekel Fabrikası'nın Kültür - Sanat Kompleksine Dönüşümü Tanıtım Toplantısı'na katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yaklaşık 20 bin metrekarelik kültür sanat kompleksinde 7'den 70'e herkesin dahil olduğu kültür sanat faaliyetlerini sürdüreceği mekanlar oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi

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İzmir Alsancak Tekel Fabrikası'nın Kültür - Sanat Kompleksine Dönüşümü Tanıtım Toplantısı'na katılan Mehmet Nuri Ersoy, konuşmasında kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutladı.

Bakanlık olarak tarihi ve kültürel varlıkların korunması konusunda çok titiz çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Mehmet Nuri Ersoy, özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde yürütülen arkeolojik kazıların yoğun bir ilgiyle izlendiğini, çok sayıda eseri gün yüzüne çıkardıklarını ifade etti. Dünya turizminde seyahatlerin yüzde 40'ının kültür turizmi için yapıldığını belirten Ersoy, ülke ve şehir ekonomisine katkısı anlamında kültür ve turizmi bir bütün olarak ele aldıklarını vurguladı.

İzmir Alsancak Tekel Fabrikası'nın dönüşüm projesinin de büyük bir önem arz ettiğine değinen Mehmet Nuri Ersoy, bu tarz projelerle İzmir'in dünya kentleriyle yarışta avantaj elde edebileceğini vurguladı. Alsancak Tekel Fabrikası'nın endüstri mirasının önemli ögelerinden biri olduğunu, 137 yıllık tarihiyle İzmirlinin belleğinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Ersoy, fabrikada 2004'e kadar üretim yapıldığını kaydetti.

Fabrikanın kültür ve sanat için dönüştürülmesi ve kente kazandırılması için bir çalışmanın başlatıldığını dile getiren Mehmet Nuri Ersoy, "Mevcut alanın kentin sanatsal bir cazibe merkezine dönüşmesi ve dinlenme alanlarıyla kentliyi buluşturan bir mekân alan haline gelmesi hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı. Tekel fabrikasının yaklaşık 17 bin metrekarelik alan üzerinde 12 yapıdan oluştuğu bilgisini veren Ersoy, şunları kaydetti; "Tekel fabrikası, sonradan yapılan eklentilerden kurtularak yeşil alanlarıyla herkesin nefes alabileceği kentin kültür sanat yaşamına yön verecek nitelikte yeni bir kültür sanat kompleksine dönüşecektir. Yaklaşık 20 bin metrekarelik kültür sanat kompleksinde 7'den 70'e herkesin dahil olduğu kültür sanat faaliyetlerini sürdüreceği mekanlar oluşturmayı amaçlıyoruz."

Komplekste bir müze de oluşturacaklarını belirten Mehmet Nuri Ersoy, kuracakları ihtisas kütüphanesinde Türk dünyası müziğine yönelik 150 binin üzerine kitap ve dergi gibi yayınların yer alacağını ifade etti.

30 Ekim 2020'de meydana gelen deprem nedeniyle İzmir Resim Heykel Müzesi'nin ziyarete kapandığını anımsatan Mehmet Nuri Ersoy, "İnşallah İzmir'e kazandıracağımız bu kültür ve sanat kompleksi içinde klasik ve çağdaş eserlerin sergilendiği açık ve kapalı sergi alanları ve dijital sanatlar bölümünü kapsayan, mevcut kapasiteyi yaklaşık iki katına çıkaracak yeni bir Resim Heykel Müzesi de yer alacak" dedi. Merkezde sanat atölyelerinin de bulunacağına değinen Mehmet Nuri Ersoy, ayrıca süreli yayınların olduğu 20 bin kitap kapasiteli bir kütüphane ve okuma salonunu da hizmete açacaklarını ifade etti. Atölyelerle sanatsal üretime de katkı sunacak örnek bir proje hazırladıklarını kaydeden Ersoy, "2022 Aralık ayına kadar projeyi tamamlayıp tüm halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki heyetle birlikte Alsancak Tekel Fabrikasında incelemelerde bulundu.