136 düzensiz göçmen ülkesine gönderildi

DHA

Kocaeli'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen, hava yolu ile Afganistan'a gönderilerek sınır dışı edildi.

Kocaeli'de polis ve jandarma ekipleri tarafından farklı tarihlerde ve farklı operasyonlarda yakalanan Afganistan uyruklu 272 kaçak göçmen, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi. Burada bir süre bekletilen kaçak göçmenlerin, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından Afganistan'a gönderilmesine karar verildi.

İŞLEMLERİ TAMAMLANANLAR GÖNDERİLDİ

İşlemleri tamamlanan 136 kaçak göçmen, geniş güvenlik önlemleri altında 3 otobüsle geri gönderme merkezinden alınarak Cengiz Topel Havalimanı´na getirildi. Uçağa bindirilen düzensiz göçmenler charter seferlerle Afganistan´a gönderilerek sınır dışı edildi.

136 DÜZENSİZ GÖÇMEN DAHA GÖNDERİLECEK

136 düzensiz göçmenin sınır dışı edilmesinin ardından, yarın da 136 kişilik bir kafilenin daha Cengiz Topel Havalimanı´ndan Afganistan´a gönderileceği öğrenildi. Böylece Göç İdaresi Başkanlığı'nın verilerine göre 27 Ocak tarihinden itibaren Afganistan'a uçuşların açılmasıyla birlikte Kocaeli'den bin 989 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiş olacak.