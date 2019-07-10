10 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'de geleneksel sanatları ve sanatçıları desteklemek, yeni ustalar yetiştirmek, geleneksel sanatların üretimleri ve görünürlüğünü arttırarak geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen Somut Olmayan Kültürel Miras Sanatçı Değerlendirme Kurullarının 2019 değerlendirmeleri tamamlandı ve Sanatçı Tanıtma Kartı almaya hak kazanan sanatçılar belli oldu.
İcra ettiği sanatla ilgili geleneksel ve tarihi bilgiye sahip, bu alanda belli bir olgunluğa erişmiş, geleneğinden kopmadan bu sanata ilişkin yeni teknikleri de uygulayabilen ustaların başvurularını göz önüne alan Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları Değerlendirme Kurulu, 133 sanatçıya Sanatçı Tanıtma Kartı verilmesini kararlaştırdı.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, yok olma tehlikesi altındaki geleneksel sanatları icra eden alanlarında yetkin, belirli şartları sağlayan sanatçılara uzman kurulların değerlendirmesi sonucunda Sanatçı Tanıtma Kartı veriliyor. Sanatçı Tanıtma Kartı sahibi sanatçılar yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen sergi, festival ve kültür günleri gibi etkinliklere gönderilerek hem sanatçılar destekleniyor hem de geleneksel sanatların tanıtılması sağlanıyor.
Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi'ne kaydedilmesine karar verilen sanatçı sayısı son kayıtlarla birlikte 4 bin 166'ya ulaştı. Geleneksel el sanatlarını yurt çapında yapılan alan araştırmaları, tespit, arşivleme ve yayın çalışmaları ile Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi'ne kaydederek toplumsal bir hafıza oluşturduklarını dile getiren Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, tarihimiz ve kültürümüz hakkında bilgiler yansıtan, değerlerimizi gözler önüne seren, üretildiği çağa tanıklık eden sanatçılardan belirli kriterleri sağlayan miras taşıyıcılarını UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi çerçevesinde "Yaşayan İnsan Hazinesi" olarak ilan ettiklerini ve bu kapsamda da bugüne kadar 44 kişi ile 1 grubu Yaşayan İnsan Hazinesi ilan ettiklerini söyledi. Çalışmalarını daha geniş kitlelere duyurmak üzere çalıştıklarını belirten Okan İbiş, kültürel miras bilinci hakkında, toplumda bir farkındalık ve görünürlük oluşturduklarına işaret etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!