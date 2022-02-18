132 yıllık caminin kapısı yakıldı!

Osmaniye'de, tarihi Envar'ül Hamit Camii'nde çıkan yangında ahşap kapı kullanılamaz hale gelirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Hacı Osmanlı Mahallesi'ndeki 1890 yılında yapılan Envar'ül Hamit Camii'nde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Caminin ahşap kapısının önünde alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin hızlı müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alınıp, söndürüldü. Caminin ahşap kapısı ise kullanılamaz hale geldi.

Polis, yaptığı incelemenin ardından yangını çıkardığı iddiasıyla madde bağımlısı olduğu belirtilen kişiyi gözaltına aldı.