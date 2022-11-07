Adana'da kaçakçılık operasyonu

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adanada 132 milyon 250 bin gümrük kaçağı makaron ve 4 milyon 725 bin doldurulmuş sigara ele geçirildiğini bildirdi.

Soylu, Twitterdan yaptığı açıklamada, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 132 milyon 250 bin adet gümrük kaçağı makaron, 4 milyon 725 bin doldurulmuş sigara, 31 ton 600 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 1 adet sigara sarma ünitesi ele geçirildiğini bildirerek, "Kahraman polislerimize tebrikler." ifadesini kullandı.

Adana Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olayın şüphelisi bir kişinin yakalanarak gözaltına alındığı ve tahkikata başlandığı belirtildi.