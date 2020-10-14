130 metruk binanın yıkımına başlandı - KIRKLARELİ

Kırklareli Vali Valisi Osman Bilgin Lüleburgaz ilçesinde yıkımı gerçekleştirilen bir metruk binanın yıkımını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.Gözyaşlarıyla yıkımı izleyen 72 yaşındaki Elfidan Yıldız ile 47 yaşındaki kızı Ümmühan Yıldız'ın yanına giden Vali Bilgin, metruk binanın, Yıldız ailesine ait olduğunu öğrendi.
Elfidan Yıldız, "Allah sizden razı olsun. Uzun zamandır buranın kazasız belasız yıkılmasını bekliyorduk, siz bize yardım eli uzattınız" dedi.Ümmühan Yıldız ise "Biz bunu kadın başımıza yıkamazdık. Beş kuruş da paramız yok yıkmak için. Sürekli binanın yıkılması için şükür namazı kılıyordum." diye konuştu.
Vali Bilgin ise vatandaşların huzuru ve güvenliği için metruk binaların yıkıldığını söyledi.Bu binaların toplumda çok ciddi sıkıntılar oluşturduğunu ifade eden Bilgin, imkanlar dahilinde tüm metruk binaların yıkılacağını belirtti.
Bu tür metruk binaların valilik, belediye, muhtarlara bildirilmesini isteyen Bilgin, "Geçen yıl biz bir çocuğumuzu maalesef metruk binada cinsel istismar sonucu öldürüldüğüne şahit olduk. Bu nedenle bu binaların hızla yıkılması gerekiyor. Bakın bunlar şahsi olarak ateş bize düşmediği için belki bizi enterese etmiyor gibi görünebilir ama bugün başkasına olan, yarın bize olur. O nedenle lütfen şunu unutmayalım, sorumluluğumuzu ve bilinç düzeyini en üst düzeyde tutalım. ‘Bana dokunmaz yılan bin yıl yaşasın’ yaklaşımı asla doğru değildir." ifadelerini kullandı.
- Taziyede 30 kişiye virüs bulaştı
Öte yandan Vali Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, kentin durumunu değerlendirdi.Salgında, nisan ayından üç kat daha kötü durumda olunduğunu belirterek vatandaşların ev ziyaretlerini sonlandırması gerektiğini vurguladı. Bilgin, “Ev, bina, mahalle, sokak karantinaları aldık. Durum çok kritik. Kovid-19’da çok kötü durumdayız. Kurallara maalesef uymuyoruz. Çok başarılı olan ilimiz maalesef çok sıkıntılı bir durumda.” değerlendirmesini yaptı.Mücadele doğru yürütülmediği takdirde, bugünlerin aranacağını belirten Bilgin, bir cenazeden kaynaklı 30 vaka oluştuğuna işaret etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!