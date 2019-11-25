Katıldığı birçok yarışmada başarılı olan 24 yaşındaki sporcu, en son Isparta'da düzenlenen Osman Çullu Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 4'ü altın olmak üzere 5 madalya kazandı.

Engeline rağmen hayata küsmeyen ve tüm antrenmanlara annesinin desteğiyle giden Eda, Ordu'daki Durugöl Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenli şekilde şampiyonalara hazırlanıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Eda Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle son şampiyonalarda 5 farklı stilde altında madalya kazanma başarısı gösterdiğini belirterek, en son Isparta'da düzenlenen şampiyonada 400 metre ve 50 metre serbest stil, 100 metre sırtüstü gibi kategorilerde 4'ü altın 5 madalya kazandığını aktardı.

Eda Kaya, yeni hedefinin Avrupa Şampiyonası'nda barajı geçerek Türkiye'yi 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda temsil etmek olduğunu vurgulayarak, bunun için azim ve hırsla çalıştığını dile getirdi.

Bir insanın içinde istek olduğu zaman başaramayacağı hiçbir şey olmadığına dikkati çeken Eda, "Önüme ne kadar engeller çıkarsa çıksın, azmim ve hırsımla Tokyo yolunu aşmayı düşünüyorum. Bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek için de elimden geleni yapıyorum." diye konuştu.

Eda Kaya, olimpiyatların bir sporcu için zirve olduğuna işaret ederek, "Burası yıllardır vermiş olduğun emeğinin karşılığını almak demek. Bu düşünceyle hareket ediyorum ve öyle hazırlanıyorum." ifadelerini kullandı.

"SUYUN İÇERİSİNDE ENGEL YÜZDE 1'E KADAR DÜŞÜYOR"

Kendisine çevredeki birçok kişinin aldığı madalya sayısından dolayı "madalya avcısı" dediğini aktaran Eda, "Kimisi 'Madalyalara ambargo koydun', kimisi de 'Bize madalya bırakmadı' diyor. İnşallah bundan sonraki hedefim Avrupa barajını geçip çok istediğim Tokyo'da olabilmek." şeklinde görüş belirtti.

Başarılı yüzücü, kendisi gibi olanlara da çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

"Kesinlikle eve bağlı kalmasınlar. Suyun içerisinde yapamayacakları hiçbir şey yok. Suyun içerisinde engel yüzde 1'e kadar düşüyor. Su dışında yapamadıklarını su içerisinde yapan engelliler gördüm. Onun için gelsinler ve bu sporu yapsınlar."

Eda Kaya, kendisini bu seviyeye getiren ailesi, antrenörü ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerine de teşekkür etti.

Antrenör Onur Özkan ise Eda'nın çok azimli ve hırslı bir sporcu olduğunu söyledi.

Eda'nın karşılaştığı tüm olumsuzlukların profesyonel şekilde üstesinden gelmeyi başardığını belirten Özkan, "Bu sporda böylesine başarılara ulaşmasındaki en büyük etken hırsı. Onun azmi ve hırsı çoğu zaman bizlere de örnek oluyor. Onun bu denli azmi ileriye yönelik bizleri da çok çok umutlandırıyor." diye konuştu.

Eda'yı 2020'deki Paralimpik Oyunları'nda göreceklerini ümit ettiğini dile getiren Özkan, sporcularında bunu başaracak iradeyi gördüğünü kaydetti.