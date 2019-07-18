İngiliz spor otomobil üreticisi Lotus'un önceki gün tanıttığı tarihindeki ilk tam elektrikli modeli Evija'ya Türkiye'den talep geldiği ortaya çıktı.

Lotus Cars Türkiye Temsilcisi Royal Motors Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı A.Hilal Aysal, 2020 yılında üretimi başlayacak 2.1 milyon dolarlık (1.7 milyon pound) otomobil için Türk müşterilerinden talep aldıklarını bildirdi.

Aysal, "Evija modeliyle birlikte, Lotus'un inovatif yatırımları hız kazanacak. Yakın gelecekte ki gelişmelerle safkan sporun ne denli günlük hayatımızın bir parçası haline geleceğini hep beraber göreceğiz" dedi.

Sadece 130 adet üretileceği açıklanan model, bin 972 beygir güç ve bin 700 Nm tork üretiyor.

Tek parçalı karbon fiber monokok gövdesiyle bin 680 kilogram ağırlığa sahip otomobil, Lotus'un bugüne kadar ürettiği en hafif otomobil olması ile dikkat çekiyor.

2017 yılında Çinli otomobil üreticisi Geely tarafından satın alınan Lotus'un, SUV model geliştirme çalıştırma ise devam ediyor.